علاء الزهرة يرفض اللعب للشرطة العراقي آسيوياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

رفض علاء الزهرة، قائد المنتخب العراقي الأول وفريق الزوراء لكرة القدم، تمثيل فريق الشرطة في بطولة الأندية الآسيوية، اعتزازاً منه بفريق الزوراء.

وقال الزهرة: تلقيت اتصالاً من مدرب فريق الشرطة عبد الغني شهد، وطلب مني المشاركة مع فريقه في البطولة الآسيوية فقط على اعتبار البطولة من بطولات الموسم السابق.

وأضاف: لقد وافقت على الطلب، شرط أن تكون هناك موافقة من قبل إدارة نادي الزوراء، وأن أمثل فريق الشرطة في البطولة الآسيوية فقط، لكن شروط الاتحاد الآسيوي ترفض إعارة اللاعب، ويجب أن يكون له عقد رسمي مع الفريق لمدة موسم كامل. لذلك رفضت هذا الموضوع بشكل نهائي، اعتزازاً مني بفريق الزوراء الذي سأمثله في الموسم الكروي المقبل، الذي سينطلق في الشهر المقبل.

يذكر أن اللاعب علاء الزهرة مثل فريق الشرطة في المواسم الثلاثة الماضية، ولكنه عاد إلى فريق الزوراء، بعد إلغاء منافسات الدوري العراقي للموسم الماضي، ووقع معه عقداً رسمياً لتمثيله في الموسم المقبل.