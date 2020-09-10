شكرا لقرائتكم خبر عن «ديباى» يضغط على «ليون» من أجل عيون برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن الهولندى ممفيس ديباى، مهاجم أولمبيك ليون، يضغط على ناديه من أجل تحقيق رغبته بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا للصحيفة، فإن ديباى يعتبر أحد أهم مطالب مواطنه رونالد كومان، المدير الفنى الجديد لبرشلونة، من أجل تدعيم هجوم الفريق فى الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديباى أعلن على الملأ رغبة برشلونة فى التعاقد معه، ليضغط على إدارة ليون من أجل السماح له بالرحيل إلى كامب نو.

وقال ديباى، فى تصريحات تليفزيونية عقب مباراة هولندا ضد إيطاليا فى دورى الأمم الأوروبية: «سننتظر ونرى ما سيحدث، سأتحدث مع ليون، أعلم أن هناك اهتمامًا من برشلونة، لكن لا يمكننى قول المزيد لأننى لم أتحدث مع وكيلى أيضًا».

ويرى كومان أن ديباى يعد البديل الأمثل لخلافة الأوروجويانى لويس سواريز، والذى اقترب من الانتقال إلى يوفنتوس. وتسعى إدارة برشلونة لتخفيض السعر الذى حدده ليون لبيع ديباى والذى يبلغ 30 مليون يورو.

ويرغب برشلونة فى ضم اللاعب بقيمة تتراوح ما بين 20 - 25 مليون يورو، أو الانتظار للحصول على توقيعه فى يناير المقبل، على أن ينتقل مجانًا فى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده.

وأكد ميشيل أولاس، رئيس ليون أن روما يرغب بقوة هو الآخر فى ضم ديباى، وهو ما سيجعل برشلونة يتحرك سريعًا لإنهاء الصفقة.

وعلى جانب آخر، كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية عن محاولة جديدة قام بها بايرن ميونخ للتعاقد مع الموهبة الشابة بيدرى جونزاليس، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان برشلونة تمكن من ضم بيدرى، بعد المستوى اللافت الذى ظهر به مع لاس بالماس، حيث أنهى البارسا الصفقة فى يناير الماضى، قبل أن ينضم اللاعب للفريق الكتالونى هذا الصيف.

Advertisements

وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة تمكن من ضم بيدرى بعد منافسة مع ثنائى الدورى الألمانى، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وأوضحت الصحيفة أنه وبعد إتمام الصفقة لصالح برشلونة، تواصل كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيى للبايرن، مع رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، من أجل الحصول على خدمات جونزاليس، على سبيل الإعارة، إلا أن الطلب تم رفضه.

وجدد مسؤولو بايرن، طلبهم للحصول على اللاعب عقب مباراة الفريقين الشهيرة فى دورى أبطال أوروبا، والتى فاز بها الفريق البافارى بنتيجة 8-2، ولكن طلبهم قوبل بالرفض مرة أخرى.