الاتحاد يهزم الأهلي ويُتوج بدوري السلة للمرة الـ 15 في تاريخه ‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة بدوري السوبر للموسم الجاري 2019-2020، إثر تغلبه على الأهلي بنتيجة 71-60، في المباراة الرابعة للدور النهائي من المسابقة.
وأنهى الاتحاد الفترتين الأولى والثانية متقدماً بفارق 19 نقطة، ووصل الفارق إلى 22 نقطة لمصلحة الاتحاد في الشوط الثالث من المباراة.
وحقق الاتحاد فوزه الثالث على الأهلي في الدور النهائي لدوري السوبر ليحقق اللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.
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