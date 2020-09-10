شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من فرج عامر بعد التعادل مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على التعادل القاتل الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى السكندرى أمام ضيفه الزمالك.

وقال عامر، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «المفاجأة كادت تحدث، التغييرات التي حدثت في الشوط الثاني كانت محسوبة ومتفق عليها بنزول نادي وميل ناصر ماهر إلى الناحية اليسرى، ما فتح جبهة وانتظرها حسام حسن وأحمد مكي، الحمدلله بداية طيبة واللي جاي أحسن».

وتعادل سموحة والزمالك بثلاثة اهداف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.