شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: هناك لاعبون لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق يحيى، نجم الزمالك السابق والإعلامي بقناة النادي، استياءه من حالة الاستهتار التي سيطرت على لاعبي فريق الكرة بالنادي خلال الدقائق الأخيرة من عمر مباراته أمام سموحة بالدوري الممتاز.

وقال يحيي على شاشة قناة الزمالك: «الزمالك فرّط في فوز كان في متناول يديه خلال الدقائق الأخيرة بعد حالة من الاستهتار».

وشدد على أن هناك لاعبين لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك.

وأوضح: «نُشيد بلاعبي الزمالك عندما يظهرون الروح البطولية والحماس، ولكن لا بد أن ننتقد الأداء من على شاشة قناة النادي الرسمية عند حدوث أخطاء».

وكان سموحة حقق التعادل مع الزمالك بتسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر مواجهة الليلة التي شهدت 6 أهداف.

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