شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تعلن باقي مباريات الدوري خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أعضاء اللجنة الخماسية المعينة لادارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات، بسرعة اعلان باقى مواعيد جدول الدورى الممتاز حتى يتسنى للاندية وضع البرامج الخاصة بها حتى نهاية المسابقة.

وجاءت هذه الخطوة من جانب رجال الجبلاية، بعد انتهاء المكتب التتفيذى للاتحاد الافريقى الذى قرر تاجيل كواعيد مباريات الدور نصف النهائى لبطولة دورى ابطال افريقيا الى النصف الثانى من شهر اكتوبر المقبل.

واعتمد المكتب التنفيذي للإتحاد لأفريقي لكرة القدم CAF رسميا توصية لجنة المسابقات والإندية في إجتماعها الذي عقد أول أمس بشان تأجيل مباريات الدور نصف النهائي ونهائي دوري الأبطال والكونفدرالية على خلفية وجود عدد كبير من اصابات كورونا فى المغرب.