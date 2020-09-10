شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجّر عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل عن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وقال القيعي، في برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي: «اللى عمل صفقة رمضان صبحى كان مسؤول بقطاع الناشئين بالأهلي، وهذا الشخص تاريخه معروف وخان الأهلي بتهريب أحمد حسن كوكا».

واختتم القيعي: «الأهلي محمي بجذوره وجماهيره لا تدير، ولكنها تقبل وترفض ودائمًا تساند الفريق في كل الأوقات، ومعه على الحلوة والمرة».