شكرا لقرائتكم خبر عن القيعي يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجّر عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في النادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل عن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.
وقال القيعي، في برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي: «اللى عمل صفقة رمضان صبحى كان مسؤول بقطاع الناشئين بالأهلي، وهذا الشخص تاريخه معروف وخان الأهلي بتهريب أحمد حسن كوكا».
واختتم القيعي: «الأهلي محمي بجذوره وجماهيره لا تدير، ولكنها تقبل وترفض ودائمًا تساند الفريق في كل الأوقات، ومعه على الحلوة والمرة».
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