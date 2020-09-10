شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مسابقات الكرة النسائية تُعلن جدول إستكمال الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسلت لجنة مسابقات كرة القدم النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم، منذ قليل جدول استكمال بطولة الدوري الممتاز للسيدات للموسم الكروي 2020/2019، للأندية بعد الإعلان عنه بشكل رسمي.
واتفقت الدكتورة سحر عبدالحق المشرف العام على الكرة النسائية وعضو مجلس الإدارة، مع المهندس حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات، على إستئناف المسابقة يوم الجمعة 2 اكتوبر القادم.
ويتصدر فريق وادي دجلة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 29 نقطة، بينما يحتل كفر سعد المركز الثاني برصيد 24 نقطة، ويتبقى فقط 7 جولات على نهاية الدوري للموسم الحالي.
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