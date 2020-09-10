شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «الشلهوب» يعلن إعتزاله كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نجم الكرة السعودية ونادى الهلال، محمد الشلهوب، اليوم الخميس، عن اعتزاله كرة القدم رسميا، بعد انتهاء الموسم الكروى 2019-2020، وتتويج فريق الزعيم بلقب دورى المحترفين للمرة السادسة عشر في تاريخه.

وتوج الشلهوب، بالعديد من الانجازات والألقاب في مسيرته الكروية، حيث حصد 33 لقبا مع الهلال، والتى كان أخرها لقب الدوري السعودي، ومن بينها 8 ألقاب للدورى السعودى، بالإضافة إلى لقبين لدورى أبطال آسيا.

وخاض الشلهوب أول مباراة له مع المنتخب السعودى في عام 2000 عندما كان عمره عشرين عاما فقط، وقدم لأول مرة في 17 أكتوبر 2000 ضد قطر في كأس آسيا 2000، وشارك في مونديال 2006 مع الأخضر.