شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال تخطف تنظيم بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية من مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشلت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني في الحصول على استضافة كأس أفريقيا للكرة الشاطئية. ومنح المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي «كاف» السنغال شرف تنظيم البطولة على هامش اجتماعها اليوم الخميس بالقاهرة. كانت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني قد أكدت لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن تنظيم البطولة في مصر مسألة وقت فقط بعد الاتصالات التي أجراها مسئولو اللجنة مع موظفي المسابقات والإدارة التنفيذية، ليتفاجأ الجميع بمنح شرف تنظيمها لدولة السنغال. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السنغال تخطف تنظيم بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية من مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.