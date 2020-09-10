شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن موعد انتخابات رئاسة النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو عن إقامة انتخابات رئاسة النادي المقبلة يومي 20 و21 مارس 2021.

وأشار النادي الإسباني خلال بيان له على الموقع الرسمي للفريق أن مجلس الإدارة اتخذ قراره في اجتماع يوم 17 أغسطس الماضي على إجراء الانتخبات في شهر مارس من عام 2021 بالتزامن مع نهاية الدور الأول من الدوري الإسباني.

وأوضح أن موعد انعقاد الجمعية العمومية سيكون يوم 25 أكتوبر المقبل، ولكن في حال تعذر انعاقدها بسبب فيروس كورونا المستجد فسيتم تأجيلها، وبالنسبة للتصويت في الانتخابات سيتمكن الأشخاص من التصويت عبر البريد، بسبب الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا.