رئيس المقاولون يشيد باداء اللاعبين أمام الحرس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على تهنئة الفريق بعد الفوز الذي حققه على حساب حرس الحدود وصعود الفريق للمركز الثالث ، حيث تواجد صلاح بصحبة المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وجلال فراج المدير التنفيذي في غرفة خلع الملابس بملعب المقاولون لتقديم التهنئة للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة 26 للدوري.

أحرز طاهر محمد طاهر هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من قذيفة رائعة بعد أن ظلت النتيجة التعادل الإيجابي حيث تقدم المقاولون عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 3 ثم تعادل الحرس عن طريق حسن مجدي في الدقيقة 21 ويعود محمد عصام للتقدم للذائب في الدقيقة 47 ثم يتعادل الحرس مجددا في الدقيقة 69 عن طريق توني جوميز .

يقفز المقاولون بهذا الفوز للمركز الثالث برصيد 47 نقطعة مستغلا تعثر بيراميدز اليوم أمام المصري بينما تجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة في المركز 14. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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