شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على سموحة بهدفين لهدف في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك مع نظيره سموحة باللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز بتقدم الزمالك بهدفين لهدف .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى وإمام عاشور ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي «الونش» وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وإسلام جابر ويوسف إبراهيم “أوباما” ومصطفى فتحي وكابونجو كاسونجو في خط الوسط وأسامة فيصل في خط الهجوم .

وبدأ الزمالك بالهجوم ويحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر طولية ويحولها أسامة فيصل برأسية لكنها تصل سهلة للهاني سليمان حارس سموحة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة .

ويحاول الزمالك مجددا وعرضية من عبدالله جمعه يقابلها أسامه فيصل بضربة رأس تصل سهلة في يد الهاني سليمان حارس سموحة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

ويرد سموحة بمحاولة من الجانب الأيسر تنتهي لركنية وتمر عرضية في يد أبوجبل الذي يتعرض لإعاقة وركلة حرة للزمالك بعدها عرضية جديدة من سموحة يتصدى لها أبوجبل ويخرجها ركنية ثم تسديدة من حسام حسن ضعيفة تصل ليد أبوجبل .

وتهدأ المباراة نسبيا في وسط الملعب قبل أن ينطلق إمام عاشور من الجانب الأيمن أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافعي سموحة بشكل سريع من أمام المرمى إلى وسط الملعب.

ويرد سموحة بتسديدة من حسام حسن من خارج المنطقة لكنها تعلو العارضة في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

وينجح الزمالك في ترجمة سيطرته الهجومية لهدف التقدم عن طريق كاسونجو في الدقيقة 18 من عمر المباراة بعد مرور عبدالله جمعة داخل المنطقة من الجانب الأيسر ومراوغة الدفاع ليمررها أرضية يسددها كاسونجو مباشرة في الشباك على يمين الحارس معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويكثف الزمالك من محاولاته الهجومية وخاصة من الجانب الأيمن عن طريق الثنائي إمام عاشور ومصطفى فتحي ويحصل الفريق على ركلة حرة ينفذها أوباما بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس الهاني سليمان بشكل سريع بقبضة اليد إلى مناطق وسط الملعب في الدقيقة 22 من عمر المباراة .

وينحصر اللعب في وسط الملعب هادئا من جانب الفريقين فيما حاول سموحة اللعب من العمق والتسديد عن طريق حسام حسن الذي حاول بكرة قوية من داخل منطقة جزاء الزمالك إصطدمت بقدم أحد المدافعين وتحولت إلى ركلة ركنية نفذها ناصر ماهر لكن أبعدها الدفاع .

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ويوقف الحكم المباراة في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب الفريقين ويتم استئناف المباراة باستحواذ من لاعبي سموحة في محاولة لتدارك النتيجة .

ويضغط لاعبو الزمالك بطول الملعب على دفاع سموحة لاستخلاص الكرة ولكن لم تظهر خطورة على المرمى .

وفي الدقيقة 36 ينجح سموحة في إدراك التعادل عن طريق حسام حسن بعد مروره من عبدالغني من الجانب الأيمن وتوغله داخل المنطقة ليسددها قوية ينقذها أبوجبل ترتد له مجددا ويتصدى لها أبوجبل وتصل مرة ثالثة ليسددها حسام حسن في الشباك معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

بعد هدف التعادل كثف الزمالك من محاولاته وتسديدة أرضية عن طريق إسلام جابر من على حدود منطقة جزاء سموحة مرت بشكل بعيد إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الهاني سليمان.

وواصل الزمالك محاولاته خاصة عن طريق الجانب الأيمن عن طريق عاشور وفتحي ويحصل عاشور على ركلة حرة على حدود المنطقة من منطقة مميزة في الدقيقة 44 من عمر المباراة ينفذها مصطفى فتحي عرضية يحولها حسام حسن مهاجم سموحة بالخطأ في مرماه ليعلن تقدم الزمالك بهدفين لهدف .