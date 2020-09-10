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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوة واحدة تفصل غودين عن كالياري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
اعلنت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت ان اللاعب دييغو غودين يستعد للموافقة على الانتقال الى نادي كالياري الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم رحيله الى الإنتر منذ عام واحد فقط، في صفقة انتقال حر من أتلتيكو مدريد.
واوضحت هذه المصادر أن غودين لا يعد من الخيارات الأساسية لمدرب إنتر ميلانو أنطونيو كونتي كما أن راتبه السنوي يعيق استمراره مع الفريق، مشيرة الى ان كالياري بات الأقرب لحسم سباق ضم المدافع الأوروغوياني رغم اهتمام رين الفرنسي بالتعاقد معه.
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