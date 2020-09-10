اتالانتا مهتم بالمغربي امين حارث

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 تحدثت تقارير صحفية ايطالية عن نية نادي ​اتالانتا​ تعزيز خطه الامامي خلال سوق الانتقالات الحالي.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ايطاليا فان فريق المدرب غاسبيريني مهتم بالمهاجم المغربي ​امين حارث​ لاعب نادي ​شالكه​. Advertisements واشار التقرير الى ان فيمة اللاعب البالغ من العمر 23 عام تقدر بـ 20 مليون يورو. ويهدف النادي الايطالي من هذه الصفقة الى تعزيز الفريق اكثر خصوصا بعد التعاقد مع أليكسي ميرانتشوك. ويعد الدولي المغربي احد اللاعبين المطلوبين في عدد من الاندية الاوروبية خصوصا بعد الموسم المميز الذي قدمه مع النادي اللالماني.

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