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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتالانتا مهتم بالمغربي امين حارث والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
تحدثت تقارير صحفية ايطالية عن نية نادي اتالانتا تعزيز خطه الامامي خلال سوق الانتقالات الحالي.
وبحسب شبكة سكاي سبورت ايطاليا فان فريق المدرب غاسبيريني مهتم بالمهاجم المغربي امين حارث لاعب نادي شالكه.
واشار التقرير الى ان فيمة اللاعب البالغ من العمر 23 عام تقدر بـ 20 مليون يورو.
ويهدف النادي الايطالي من هذه الصفقة الى تعزيز الفريق اكثر خصوصا بعد التعاقد مع أليكسي ميرانتشوك.
ويعد الدولي المغربي احد اللاعبين المطلوبين في عدد من الاندية الاوروبية خصوصا بعد الموسم المميز الذي قدمه مع النادي اللالماني.
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