شكرا لقرائتكم رفض طلب كامل أبو على باستضافة الجمعية العمومية لـ"كاف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف – إستضافة كامل أبو على رئيس النادي المصري الأسبق ، للجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة فى مارس المقبل و التى تشهد إقامة انتخابات الاتحاد الأفريقي و من بينها مقعد الرئاسة ، بعد رفض اعضاء المكتب التنفيذى بالكاف منح التنظيم لفرد في ظل تقدم دولة المغرب بإستضافة الجمعية العمومية .

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علم " الخليج 365" ان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم دخل فى نقاش مع أعضاء المكتب التنفيذي بعد رفضهم مناقشة طلب استضافة كامل أبو على وإقامة الانتخابات فى شرم الشيخ أو الغردقة خاصة أنها دعوة فردية ولم يحصل على موافقة اتحاد الكرة المصري عكس المغرب التى طلب اتحاد بلدها استضافة هذا الحدث الهام ، ليتم الموافقة على رفض دعوة أبو على ومنحها للمغرب.

كما منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السنغال حق تنظيم بطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية فى 2021 ، على حساب مصر ، بعد تقدم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بطلب إلى كاف بتنظيم البطولة ، وذلك بعد موافقة اعضاء المكتب التنفيذى للكاف فى اجتماعه الذى عقد اليوم على منح السنغال تنظيم البطولة.