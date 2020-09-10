شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد للإنتاج الحربى غدا دون راحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الجمعة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة السابعة والعشرين ببطولة الدوري الممتاز، ورفض كارتيرون المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة نظرا لضيق الوقت وكذلك لاتباعه سياسة التدوير بين اللاعبين لتفادي الإرهاق والاصابات.

من ناحية اخري أبدى احمد سامى المدير الفني لفريق سموحة سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه امام الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم وانتهت بنتيجة 3/3 ، وقال احمد سامي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة انه كان يضع عينه من قبل المباراة علي تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن اللاعبين وقعوا في بعض الأخطاء في الشوط الأول وهو ما أدى لتأخر الفريق 2 / 1 في الشوط الأول.

وأضاف سامي انه تفادي تلك الأخطاء بين الشوطين وقام بتصحيحها فتحقق التعادل خاصة انه منح تعليمات للاعبيه بضرورة استغلال كل الهجمات التي تأتي للمهاجمين وهو ما حدث مع نهاية المباراة، واختتم سامي تصريحاته مؤكدا ان الزمالك فريق كبير ولا يتأثر بالغيابات والدليل انه كان متقدما 3/1 .

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فيما رفض محمد خميس مراقب مباراة الزمالك وسموحة التي أقيمت اليوم، حضور الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك للمؤتمر الصحفي عقب المباراة ، حيث فوجئ كارتيرون بمنعه من الدخول للمؤتمر عقب المباراة بسبب تأخره عن موعد حضوره المحدد من جانب لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم.

وانتهت مباراة الزمالك وسموحة بالتعادل الايجابي 3/3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، علي استاد برج العرب بالإسكندرية، بهذه النتيجة يحافظ الزمالك علي المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 36 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 33 ، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.

أحرز أهداف الزمالك الكونغولي كاسونجو مهاجم الأبيض في الدقيقة 18 من تمريرة عرضية من عبد الله جمعة، وحسام حسن مهاجم سموحة في مرماه في الدقيقة 42، ومصطفي محمد في الدقيقة 66، بينما جاء هدفي سموحة عن طريق حسام حسن في الدقيقة 37 و الدقيقة 92، واحمد حسن مكى في الدقيقة 86 من عمر المباراة.