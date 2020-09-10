شكرا لقرائتكم طاهر طاهر يداعب عماد متعب بهدف +90 فى شباك حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، عماد متعب مهاجم الأهلى السابق ومنتخب مصر، بعد هدفه القاتل فى شباك حرس الحدود، والذى ساهم فى حصد المقاولون لثلاث نقاط ثمينة ونشر طاهر صورة من احتفاله بالهدف عبر حسابه الشخصى على تويتر وعلق عليها "+90 برضه يا عمدة"، وشارك طاهر محمد طاهر بعد نزوله بديلاً فى فوز المقاولون على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3/2 فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة السادسة و العشرون من مسابقة الدورى ، والتي أقيمت بإستاد الجبل الأخضر ، بعدما سجل هدف الفوز فى الدقيقة 4+90، ليمنح الذئاب المركز الثالث على حساب بيراميدز الذى تقهقهر للمركز الرابع.

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سجل للمقاولون سيف الجزيرى فى الدقيقة 3 ، و محمد عصام فى الدقيقة 48 ، وطاهر محمد طاهر بالدقيقة 95 ، بينما سجل للحرس حسن مجدى الدقيقة 21 ، و تونى جوميز الدقيقة 70 ، و تقدم المقاولون بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة ، جاءت اهداف المقاولون بهدف مبكر شتت تركيز الحرس ، وتم تسجيل الهدف الثانى بصاروخية محمد عصام ، في الدقيقة 48 ، به بصناعة من لويس ادوارد ثم عرضية سيف الجزيرى ، لينتهى الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وفى الشوط الثانى وبعد مرور 20 دقيقة سجل جوميز هدف التعادل لحرس الحدود ، وفى الوقت بدل الضائع قال طاهر محمد طاهر كلمته وأحرز هدف الفوز لفريقه ، ويقوم حكم اللقاء بإطلاق صافرته ، بانتهاء المباراة بتغلب الذئاب على الحرس .

رفع المقاولون العرب رصيده إلى 47 نقطة محتلا المركز الثالث على حساب بيراميدز، بعد أن لعب الذئاب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 24 هدف فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 26 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى