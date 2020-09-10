شكرا لقرائتكم إمام: تغييرات الزمالك سبب التعادل مع سموحة.. وكارتيرون كان عليه اعادة عبد الغني للدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح حام إمام نجم الزمالك السابق أن الزمالك لم يكن سيئ أمام سموحة ولكن التغييرات الكثيرة هي من تسببت في خروج المباراة بهذا الشكل.

قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: توجه محمد عبد الغني وراء حسام حسن في هدف سموحة الأول ومرواغته من لاعب سموحة هو سبب استقبال هدف رغم أنه من الصعب مراوغته في لعبة "مان تو مان".

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استطرد: اسلام جابر قدم مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني قبل أن يستبدله ويدفع بحسام عبد المجيد، معاتبا على كارتيرون قائلا: "كان على كارتيرون اعادة محمد عبد الغني لقلب الدفاع خاصة بعد نقل ياسين مرعي لمركز الظهير الأيسر".

شدد على أن مصطفى محمد سجل هدف رائع ويظهر أنه رأس حربة كبير خاصة في تحركه قبل استقبال الكرة، مضيفا: يجب ألا نقسو على الناشئين لأنهم يكتسوب خبرات وكلنا نخطئ ونتعلم".