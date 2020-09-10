شكرا لقرائتكم القيعى: اسم الأهلى بيجيب مشاهدات ورمضان اختار بيراميدز ناس تانية تزعل ليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، أن اسم الأهلى كبير وبيجيب مشاهدات كثير فلازم يكون موجود طول الوقت لجذب المشاهدات.

وقال عدلى القيعى خلال برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة "الأهلى": "اسم الأهلى بيجيب مشاهدات لأنك مش لاقى إيجابيات لناديك تتكلم فيها".

وأضاف: "رمضان صبحى قال إنه رايح بيراميدز علشان البطولات وده شيء يزعلكم أنتوا لأنه اختار بيراميدز ومختاركش أنت يعنى مش شايفك تقدر تحقق له طموحه، وبعدين لما هو يحقق بطولات أنت هتضر فلماذا الحفاوة بموضوع انتقاله بالشكل ده وهو منافس ليك".

وأضاف عدلى القيعى: "برومو بيراميدز يوجه رسائل مكايدة لجماهير الأهلى ودا غلط كبير ومعتقدش أنهم استفادوا حاجة من كدة، وإشارة رمضان صبحى تشعل الجماهير ضده ومن المفترض أن يشكر الأهلى بدلا من استفزاز جماهيره".

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وأضاف عدلى القيعى: "وكلام رمضان مردود عليه، وهو الأهلى مش فى طموحك يا رمضان علشان تروح بيراميدز علشان البطولات، أنت فضلت الفلوس على النقلة الكبيرة فى مسيرته الاحترافية".

وردا على أحمد عفيفى، قال عدلى القيعى: أحمد عفيفى بيقول بكرة رمضان يرجع الأهلى، وأقول له الأهلى بكرة زى النهاردة وإمبارح ومفيش حد بيغلط فى حق الأهلى ويعود مرة أخرى واسأل اللى فاتوا وهدفك ضرب أساس مبادئ الأهلى ولكن لن تستطيع لأن الأهلى سلاحه هو جماهيره وده اللى خسره رمضان صبحى".

وقال عدلى القيعى: أقول للجماهير لابد من إغلاق هذه الصفحة وعدم الحديث فيها وهناك من يستدرج الجماهير لأشياء أخرى بعيده عن الأخلاق والاحترام التى تعودوا عليه، فركزوا مع الأهلى فقط".