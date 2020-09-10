شكرا لقرائتكم محمود عاشور حكما لقمة الأهلى ضد الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، على تعيين الحكم الدولي محمود عاشور لإدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي ، و التي تقام في الثامنة والنصف مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ ٢٦ من بطولة الدوري الممتاز ، للموسم الجاري 2019 - 2020. استدعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة تضم 22 لاعباً للسفر للإسكندرية لخوض معسكر مغلق استعداداً لمواجهتي الإسماعيلي والاتحاد الدوري. وشهدت القائمة عودة محمود عبد المنعم كهربا بعد نهاية ايقافه كما عاد عمرو السولية رغم استمرار إصابته العضلية بينما غاب صالح جمعة لعدم التزامه وفضل الجهاز الفني استبعاد الثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري بجانب الإبقاء على حسين الشحات لمواصلة التأهيل بالقاهرة. Advertisements وضمت قائمة النادى الأهلى كلاً من حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني – رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيد خط الوسط: همرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - أجاي - جيرالدو - "كهربا" خط الهجوم: بادجي - مروان محسن.

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