شكرا لقرائتكم مراقب مباراة الزمالك وسموحة يصدم كارتيرون بهذا القرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض محمد خميس مراقب مباراة الزمالك وسموحة التي أقيمت اليوم، حضور الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك للمؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 3/3، حيث فوجئ كارتيرون بمنعه من الدخول للمؤتمر عقب المباراة بسبب تأخره عن موعد حضوره المحدد من جانب لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم.

وانتهت مباراة الزمالك وسموحة بالتعادل الايجابي 3/3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، علي استاد برج العرب بالإسكندرية، بهذه النتيجة يحافظ الزمالك علي المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 36 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 33 ، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.

أحرز أهداف الزمالك الكونغولي كاسونجو مهاجم الأبيض في الدقيقة 18 من تمريرة عرضية من عبد الله جمعة، وحسام حسن مهاجم سموحة في مرماه في الدقيقة 42، ومصطفي محمد في الدقيقة 66، بينما جاء هدفي سموحة عن طريق حسام حسن في الدقيقة 37 و الدقيقة 92، واحمد حسن مكى في الدقيقة 86 من عمر المباراة

تألق خلال المباراةعدد من لاعبي الزمالك الذين يحصلون علي فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي في مقدمتهم أسامة فيصل وكاسونجو وامام عاشور رغم انه يشارك في مركز الظهير الأيمن وهو ليس مركزه الأصلي، وحسام حسن من سموحة.

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بدأ اللقاء حماسيا من الفريقين، وظهر أسامة فيصل مهاجم الزمالك الشاب في مستوى مميز وكان يمثل الخطورة الوحيدة للزمالك خلال الخمس دقائق الأولى من المباراة، فيما سيطر الأداء العشوائي علي لاعبي الوسط في الفريقين بعدما ارتكب عدد من لاعبي سموحة والزمالك عدد من الأخطاء في التمريرات، ليصبح اللعب تعاوني بين الفريقين.

وينجح كاسونجو في انهاء الاشتباك من خلال احرازه هدف في الدقيقة 18 من عرضية عبد الله جمعة، وتعود العشوائية مرة أخرى الي أداء الفريقين لتصبح النتيجة 1/0 بعد مرور 30 دقيقة، وفي الدقيقة 37 يستغل حسام حسن مهاجم سموحة مهارته الخاصة وأخطاء محمد عبد الغني ويضع هدف التعادل لفريقه، وقبل نهاية الشوط يحرز حسام حسن مهاجم سموحة هدف التقدم للزمالك في مرماه من كرة ثابتة نفذها مصطفي فتحي لينتهي الشوط بتقدم الزمالك 2/1.

ضغط لاعبو سموحة علي لاعبي الزمالك وتحديدا خط الوسط والدفاع املا في استغلال أخطاء محمد عبد الغني وعدم التزام امام عاشور بواجباته الدفاعية في مركز الظهير الأيمن، الا ان الهجمات التي شنها لاعبو سموحة لم ترتقى لمستوي احراز هدف التعادل.

ومع نزول مصطفي محمد ومحمد اوناجم زادت الفاعلية الهجومية للزمالك ونجح مصطفي محمد في احراز الهدف الثالث في الدقيقة 66 ، وتستمر سيطرة الزمالك حتي مرور 75 دقيقة .

حاول لاعبو سموحة تعديل النتيجة وتحسين صورتهم من خلال احراز هدف ثاني ونجح احمد حسن مكي مهاجم سموحة المخضرم من احراز الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر المباراة، فيما شارك عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك في أخر 10 دقائق من المباراة مصابا بعدما استنفذ الزمالك تبديلاته الخمسة قبل إصابة جمعة، وفي الدقيقة 92 يحرز حسام حسن الهدف الثاني له والثالث لسموحة معلنا تعادل الفريقين 3 / 3 في مباراة مثيرة.