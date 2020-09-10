شكرا لقرائتكم حسام حسن: هدفى فى الزمالك سيعطينى ثقة كبيرة بالمباريات القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب حسام حسن مهاجم سموحة عن سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه أمام الزمالك خاصة وأننا كنا نلعب أمام فريق كبير مثل الفريق الأبيض. قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: المباراة كانت سجال وزملائي ساعدوني داخل الملعب واحمد الله اننا استطعنا تحقيق التعادل والخروج بنقطة. شدد على أن أحمد سامي نجح في التعامل مع نفسيا بشكل جيد والفترة الماضية لم يكن هناك توفيق ولكن اني اقدر ارجع واسجل في شباك الزمالك ده هيديني ثقة كبيرة في المباريات القادمة.

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