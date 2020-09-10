شكرا لقرائتكم يونس: سموحة كان محظوظ أمام الزمالك.. وناشئي الأبيض اتظلموا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن سموحة كان محظوظ للغاية في مباراته ضد سموحة في غالبية أوقات المباراة.

قال خلال الاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: الناشئين في الزمالك ظلموا في ظهورهم وكان الأولى أن يتواجدوا وسط العناصر المميزة والأساسية.

تابع: "أخطاء الزمالك الدفاعية حرمته من الفوز وكان لازم كارتيرون يعمل دفاع منطقة ويعتمد على الهمات المرتدة لوناج ومصطفى محمد، مضيفا: "كنت أتمنى مشاركة أوباما في المباراة".

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أوضح: أبو جبل كان متوتر من حسام عبد المجيد وياسين مرعي في كرة الهدف الثالث لسموحة، مشيرا إلى أن الزمالك يحضر نفسه لموقعة ما قبل النهائي الإفريقي وهذا هو التكيز الأهم

شدد على أن حسام حسن نجم اليوم أهداف في كل الاتجاهات سجل هدفين لفريقه وهدف للزمالك، مضيفا أن الفريقين قدموا أقصى ما لديهم ولكن الظروف لم تساعد الزمالك.