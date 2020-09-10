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جدة - عمرو شويل فرحة جنونية لـ"أحمد ناجى" بهدف تعادل سموحة الثالث أمام الزمالك



دخل أحمد ناجى مدرب حراس سموحة في فرحة جنونية بعد هدف التعادل الثالث الذى سجله فريقه في شباك الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3 -3 وأقيمت على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يحافظ الزمالك علي المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 52 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 36 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة.

تجمد رصيد سموحة عند النقطة 33 ، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 30 هدفًا.

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أحرز أهداف الزمالك الكونغولي كاسونجو مهاجم الأبيض في الدقيقة 18 من تمريرة عرضية من عبد الله جمعة، وحسام حسن مهاجم سموحة في مرماه في الدقيقة 42، ومصطفي محمد في الدقيقة 66، بينما جاء هدفي سموحة عن طريق حسام حسن في الدقيقة 37 و الدقيقة 92، واحمد حسن مكى في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

تألق خلال المباراةعدد من لاعبي الزمالك الذين يحصلون علي فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي في مقدمتهم أسامة فيصل وكاسونجو وامام عاشور رغم انه يشارك في مركز الظهير الأيمن وهو ليس مركزه الأصلي، وحسام حسن من سموحة.