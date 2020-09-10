شكرا لقرائتكم طاهر طاهر يخطف الأنظار بأهداف الـ+90 ويصعد بالمقاولون للمركز الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، ليخطف أنظار الجميع، بعدما نجح فى الجبل للمباراة الثانية على التوالى بعد 209 يوماً من الغياب عن المشاركة الرسمية، بسبب توقف كورونا وما تبعه من تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية، ليغيب عن المشاركة مع استئناف الدورى، قبل أن ينتفض فى هجوم الذئاب ويرد بقوة على الشائعات التى نالت من موهبته وقدراته البدنية طوال الفترة الماضية، ويسجل هدفه الثالث مع المقاولون بالموسم الجارى، والهدف الحاسم فى وصول ذئاب الجبل إلى النقطة 47 ليحتلوا معها المركز الثالث متقدمين على بيراميدز بفارق نقطتين.

هدفى طاهر محمد طاهر بعد العودة فى شباك وادى دجلة التى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، ثم اليوم فى حرس الحدود فى الوقت الضائع بعد نزوله بديلاً، ليقود فريقه إلى المركز الثالث، تميزا بأنهما تم إحرازهما بطريقة جمالية خطفت معها قلوب عشاق النادى الأهلى، الذين رأوا فى طاهر خير تعويض عن رحيل رمضان صبحى، وبهذين الهدفين استطاع طاهر أن يكون لنفسه شعبية كبيرة بين الجماهير قبل أن يلعب دقيقة واحدة بقميص الأهلى.

وصل إجمالى مباريات طاهر محمد طاهر مع الذئاب منذ بدء مسيرته الكروية إلى 88 مباراة، منها 80 ببطولة الدورى، و8 بكأس مصر، أحرز خلالها 13 هدفا، و صنع 9، وحصل على 16 إنذارا وطردين.

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وظهر طاهر محمد طاهر مع المنتخب بقيادة خافيير اجيرى فى مباراة مصر وتونس بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والتى أقيمت نوفمبر 2018، وانتهت بفوز الفراعنة 3/2 .

فى 2017 تمت إعارته إلى نادى لوهافر الفرنسى، ولكنه عاد بعد رحلة احترافية قصيرة، ليكمل مسيرة التألق مع ذئاب الجبل، حتى أصبح الصفقة المنتظرة فى الأهلى

لم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى وحتى قبل توقف المسابقة فى مارس بسبب كورونا سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.

وأعلن النادى الأهلى عن ضم طاهر محمد طاهر كأول صفقة للقلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى، على أن ينضم اللاعب إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.