شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يفوز على الأهلى ويتوج بلقب دورى السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج فريق سلة الاتحاد السكندري ببطولة دورى سوبر كرة السلة ، بعد التغلب على الاهلى في 3/1 بمنافسات best of 5 ، و فاز في المباراة الرابعة على الفريق الأحمر بنتيجة 81/72 باللقاء الذى أقيم بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر ، حيث فاز الاتحاد فى المباراة الأولى بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية ، ليعود الاتحاد ويتغلب على الأهلى في المبارتين الأخيرتين ، الفترة الأولى انتهت 17/25 للفريق السكندرى ، و الفترة الثانية 33/50 ، بينما جاءت الفترة الثالثة 67/47 ، و الرابعة 81/72 ، لينتهى اللقاء بفوز الاتحاد ، وتٌعد هذه البطولة هي الخامسة عشر لزعيم الثغر ، بعد ان توج باللقب 14 مرة من قبل ن بينها لقبان اعتباريان ، فترة الثمانينات ، بعد الغاء البطولة نظرا لأعمال الشغب ، و توج لأنه بطل النسخة السابقة وقتها ، و اخر لقب حققه الفريق من بطولة دورى السوبر ، نسخة 2010 ، أي منذ 10 سنوات لم يحصل الفريق الأخضر على بطولة السوبر .

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يمتلك فريق الاتحاد السكندرى عدة أوراق رابحة استغلها احمد مرعى المدير الفني للفريق السكندرى ، يمثلون القوة ضاربة ، التي استطاعت ان تسيطر على الأمور في مباراة اليوم ، مثل أسماعيل احمد الذى عاد بعد رحلة احترافية في لبنان دامت عشرات السنوات ، بالإضافة إلى هيثم كمال و رامى إبراهيم و يوسف شوشة ، واحمد الصباغ ، احمد عادل ميدو بالإضافة الى المحترف الامريكى مارفل هاريس ، ومحمد طه .

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى مؤمن زكريا عن تطور حالته الصحية، وبروتوكول العلاج الذى يواظب على استخدامه، ومتابعته مع الأطباء، ومن جانبه أعرب مؤمن زكريا عن شكره وتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية ومتابعته له