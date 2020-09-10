شكرا لقرائتكم شاهد فرحة لاعبي الزمالك بهدف كاسونجو في شباك سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل لاعبو الزمالك في فرحة عارمة بعد الهدف الذى سجله كاسونحو كابونجو في الشوط الأول الذى انتهى بتقدم الزمالك 2/1 في المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 26 للدورى، علي استاد برج العرب بالإسكندرية، أحرز هدف الزمالك الكونغولي كاسونجو مهاجم الأبيض في الدقيقة 18 من تمريرة عرضية من عبد الله جمعة، وتعادل حسام حسن لسموحة في الدقيقة 37 ، وفي الدقيقة 42 يحرز حسام حسن مهاجم سموحة هدف التقدم للزمالك بالخطأ في مرماه.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم برصيد 51 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالها الفوز فى 15 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 33 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة، فيما يحتل سموحة المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

ويفتقد الزمالك فى المباراة جهود كلا من حازم إمام وأحمد عيد، وذلك بعدما حصل أحمد عيد على الإنذار الثالث له هذا الموسم خلال مباراة طلائع الجيش، التى فاز بها الأبيض بهدف دون رد، فى الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، فيما مازال حازم إمام يعانى من إصابة فى العضلة الأمامية ويرغب فى استكمال برنامجه العلاجى بالكامل وسيكون جاهزاً بعدها للمشاركة فى المباريات المقبلة كما استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، محمود علاء مدافع الفريق من مباراة سموحة، وذلك بغرض إراحته فى إطار سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفنى لإراحة العناصر الأساسية.

Advertisements



الزمالك ضد سموحة



الزمالك ضد سموحة



الزمالك ضد سموحة

الزمالك ضد سموحة