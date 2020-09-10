شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون يهنئ اللاعبين بالفوز على حرس الحدود.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على تهنئة الفريق بعد الفوز الذي حققه على حساب حرس الحدود وصعود الفريق للمركز الثالث ، حيث تواجد صلاح بصحبة المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة وجلال فراج المدير التنفيذي في غرفة خلع الملابس بملعب المقاولون لتقديم التهنئة للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس واللاعبين، وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة 26 للدوري.

وحسم البديل طاهر محمد طاهر فوز فريقه المقاولون العرب على نظيره حرس الحدود بنتيجة 3/2 فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة السادسة و العشرون من مسابقة الدورى ، والتي أقيمت بإستاد الجبل الأخضر ، بعدما سجل هدف الفوز فى الدقيقة 4+90، ليمنح الذئاب المركز الثالث على حساب بيراميدز الذى تقهقهر للمركز الرابع.

سجل للمقاولون سيف الجزيرى فى الدقيقة 3 ، و محمد عصام فى الدقيقة 48 ، وطاهر محمد طاهر بالدقيقة 95 ، بينما سجل للحرس حسن مجدى الدقيقة 21 ، و تونى جوميز الدقيقة 70 ، و تقدم المقاولون بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة ، جاءت اهداف المقاولون بهدف مبكر شتت تركيز الحرس ، وتم تسجيل الهدف الثانى بصاروخية محمد عصام ، في الدقيقة 48 ، به بصناعة من لويس ادوارد ثم عرضية سيف الجزيرى ، لينتهى الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدفين مقابل هدف.

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فى الشوط الثانى وبعد مرور 20 دقيقة سجل جوميز هدف التعادل لحرس الحدود ، وفى الوقت بدل الضائع قال طاهر محمد طاهر كلمته وأحرز هدف الفوز لفريقه ، ويقوم حكم اللقاء بإطلاق صافرته ، بانتهاء المباراة بتغلب الذئاب على الحرس .

رفع المقاولون العرب رصيده إلى 47 نقطة محتلا المركز الثالث على حساب بيراميدز، بعد أن لعب الذئاب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 24 هدف فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 26 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 26 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.