شكرا لقرائتكم رازفان.. ثامن مدرب يبدأ الموسم مع الهلال وينهيه بـ"الدوري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصبح الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال ثامن مدير فني يبدأ الموسم مع الفريق العاصمي وينهيه بالحصول على بطولة الدوري، منضماً إلى 7 مدربين سبقوه فازوا بالمسابقة، فيما كانت نصف تتويجات الهلال باللقب تحت إشراف مدربين حضروا في نصف الموسم، أو مكلفين في أواخره.

واحتفل الهلال يوم الأربعاء ببطولة الدوري رقم 16 في تاريخه، عندما فاز على الشباب 2-1 ليرفع عدد مرات فوزه في المسابقة إلى 16 مرة بدأت منذ عام 1976م.

وكان الهلال تحت قيادة المدرب الإنجليزي جورج سميث عندما فاز بالبطولة موسم 1976-1977، وغاب عنها الموسم اللاحق، قبل أن يتم التعاقد مع المدرب البرازيلي باولو أمارال لتدريب الفريق مطلع موسم 1978-1979، وهو الذي جاء من عدة تجارب ثرية في مسيرته، إذ كان ضمن الطاقم الفني للمنتخب البرازيلي الحائز على بطولتي كأس العالم 1958 و1962، قبل أن ينتقل إلى تدريب يوفنتوس الإيطالي مطلع الستينات الميلادية.

ولم يستمر أمارال طويلاً في الهلال، إذ تم إنهاء العلاقة معه بشكل سريع وتمت الاستعانة بمواطنه الشهير ماريو زاغالو، واستطاع الأخير تحقيق الدوري الثاني في تاريخ الهلال رغم أنه لم يبدأ الموسم مع الأزرق.

وبقي الهلال وفياً للمدربين القادمين من البرازيل، إذ حصل على بطولة الدوري الثالثة في تاريخه موسم 1984 – 1985 تحت قيادة كندينو، وفي الموسم اللاحق فاز بالبطولة للمرة الرابعة تحت إشراف نوغيرا.

وفي موسم 1987-1988، لم يكن الهلال في أفضل حالاته عند انطلاقة مسابقة الدوري، وتم التعاقد مع الأوروغوياني عمر بوراس الذي احتفل بالحصول على بطولة الدوري مع الأزرق، قبل أن يرحل إلى تدريب المنتخب السعودي في دورة الخليج.

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وعاد كندينو إلى تدريب الهلال في موسم 1989-1990، لكنه لم يستمر حتى النهاية، وتم تكليف جواو الذي جاء إلى الأزرق كمساعد لمدرب منتخب الناشئين البرازيلي، وكان هو المدرب الذي فاز مع الهلال ببطولة الدوري السادسة.

وكان الهولندي الشهير هانغيم يتولى تدريب الأزرق موسم 1995-1996، لكنه أقيل أن يدخل الفريق منافسات المربع الذهبي، وتم تكليف البرازيلي جوبير بتدريب الفريق، وحصل الهلال على بطولة الدوري ذلك الموسم بعد فوزه على أهلي جدة بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.



وبعد 3 بطولات دورية حققها الهلال تحت قيادة مدربين جاؤوا بعد بداية الموسم أو مكلفين، استطاع الروماني إيلي بلاتشي الذي تولى المهمة منذ بداية الموسم، قيادة الهلال إلى الفوز ببطولة الدوري موسم 1997-1998 عقب الفوز على الشباب 3-2 بفضل الهدف الذهبي.

وبدأ الهلال موسم 2001-2002 تحت قيادة المدرب البرتغالي آرثر جورج، لكنه لم يستمر في منصبه وتم التعاقد مع الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا، وفاز الأخير ببطولة الدوري موسم 2001-2002 عقب تجاوز اتحاد جدة في المباراة النهائية.



ولم يغير الهلال مدربيه في بداية بطولات الدوري الثلاث التي حققها لاحقاً، إذ فاز ماركوس باكيتا بنسخة 2004-2005، والروماني أولاريو كوزمين ببطولة 2007-2008، والبلجيكي إيريك غيريتس بالمسابقة موسم 2009-2010.



وفاز الهلال بنسخة 2010-2011 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني غابرييل كالديرون، وهو الذي حضر بديلاً للبلجيكي غيريتس، وبطولة 2016-2017 مع الأرجنتيني رامون دياز الذي حل بديلاً للأوروغوياني غوستافو ماتوساس، والأرجنتيني براون بديل دياز بعد إقالته موسم 2017-2018.