شكرا لقرائتكم إصابة ساريتش محترف أهلي جدة بالرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الأهلي، يوم الخميس، عن إصابة البوسني ألفيس ساريتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بالرباط الصليبي.
وقال البيان الصحافي للأهلي: أثبتت الفحوصات الطبية واشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها ساريتش، عن تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.
وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام الرائد، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري.
وأوضح أهلي جدة في بيانه أنه سيتم التنسيق مع أحد الجراحين خلال الأيام المقبلة، وذلك لتحديد طريقة التعامل مع الإصابة بإجراء العملية الجراحية أو الاكتفاء بالعلاج والتأهيل.
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