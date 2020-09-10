شكرا لقرائتكم صعود العين والقادسية إلى دوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل العين والقادسية إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس، وذلك بعد فوزهما على أحد والباطن ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة دوري الأولى.

وكان الباطن أول الصاعدين إلى دوري المحترفين، والذي يتصدر ترتيب المسابقة بـ 72 نقطة، ويأتي خلفه العين بـ 71 نقطة، وثالثا القادسية الذي وصل إلى النقطة رقم 69، علما بأنه تبقت مباراتين على نهاية المسابقة.

وتمكن العين من التأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى مسابقة دوري المحترفين، عقب انتصاره على أحد بهدفين دون مقابل، فيما عاد القادسية مجددا إلى المحترفين بفوزه على المتصدر الباطن بنتيجة 3-1.

يشار إلى أن مسابقة دوري المحترفين اختتمت، يوم الأربعاء، وشهدت هبوط أندية الفيحاء والحزم والعدالة.