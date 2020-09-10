بونافنتورا من ميلان الى فيورنتينا

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روما: انتقل لاعب الوسط الدولي الإيطالي جاكومو بونافنتورا الى فيورنتينا بعد أن قضى المواسم الستة الماضية مدافعا عن ألوان ميلان، وذلك بحسب ما أعلن فريقه الجديد الخميس.

ولم يحدد فيورنتينا مدة عقد اللاعب البالغ 31 عاما، لكن وسائل الإعلام المحلية أشارت الى أن ارتباطه مع "فيولا" سيكون لمدة عامين.

وكان واضحا أن بونافنتورا غادر ميلان رغما عنه، وذلك بحسب الفيديو الذي أظهره وهو يبكي راكعاً في منتصف ملعب "سان سيرو" بعد المباراة الأخيرة للفريق في الدوري أوائل آب/أغسطس.

ودافع بونافنتورا (14 مباراة دولية) عن ألوان "روسونيري" منذ 2010 بعد انتقاله اليه من أتالانتا حيث بدأ مسيرته الاحترافية عام 2007.