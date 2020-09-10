طاهر يقود المقاولون لفوز قاتل أمام الحرس ويقفز للمركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أدرك طاهر محمد طاهر فوزًا مثيرًا للمقاولون العرب على حرس الحدود في المباراة التي جرت يوم الخميس على ملعب المقاولون العرب لحساب الجولة 26 من دوري We المصري.

المقاولون العرب تقدم مبكرًا في الدقيقة 3 عن طريق لاعبه سيف الدين الجزيري قبل أن يتعادل حسن مجدي التعادل لحرس الحدود في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 45 من عمر المباراة تقدم محمد عصام للمقاولون العرب قبل أن يتعادل توني جوميز للحدود في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 73 دفع عماد النحاس بلاعبه طاهر محمد طاهر والذي نجح في تسجيل هدف رائع في الدقيقة 94 ليضمن نقاط المباراة كاملة لذئاب الجبل.

وبات رصيد المقاولون العرب بعد المباراة 47 في المركز الثالث مستغلا تعثر بيراميدز أمام المصري في نفس الجولة.

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وتوقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 نقطة.

وفي مباراة أخرى، فاز أسوان على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة ذاتها.

وتقدم محمد إسماعيل لصالح أسوان في الدقيقة 10، بعدما حصل على الكرة أمام منطقة الجزاء وصوبها قوية، ولم يتمكن عامر عامر الذي لمسها بأطراف الأصابع من حماية شباكه منه.

ثم قام اللاعب ذاته بإحراز الهدف الثاني لصالح فريقه في المباراة بالدقيقة 56، بعدما ضغط على مدافع الإنتاج الحربي، واستخلص الكرة لينفرد بعامر عامر من وسط الملعب ثم علقها تجاه المرمى أثناء خروج الحارس بشكل رائع.

ورفع أسوان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ12 من جدول الترتيب، ليترك المصري في منطقة صراع الهبوط بالمركز الـ16 برصيد 25 نقطة لكن له مباراتين أقل.

وتوقف الإنتاج الحربي عنده 30 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب.