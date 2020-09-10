حسام حسن يخطف تعادلاً قاتلاَ لسموحة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف سموحة تعادلاً قاتلاً أمام نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري.

وتقدم الزمالك مبكراً في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول قبل أن يتعادل حسام حسن في الدقيقة 36 ثم عاد حسام حسن مرة أخرى للتسجيل ولكن في مرماه بالخطأ بالدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني سجل مصطفى محمد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 66 قبل أن يتعادل أحمد حسن مكي في الدقيقة 87 ثم خطف حسام حسن التعادل في الدقيقة 92.

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده للنقطة 52 في المركز الثاني، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 33 نقطة.

وأعلن المدير الفني للزمالك، باتريس كارتيرون التشكيل الذي سيخوض به المباراة وجاء:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد الغني، محمود الونش، عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد، يوسف أوباما

ثلاثي ما قبل المهاجم: أسامة فيصل، إمام عاشور، مصطفى فتحي

المهاجم: كاسونجو

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث المباراة فور بدايتها:

انطلاق المباراة

الدقيقة 3: حصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة أرسلها أوباما داخل منطقة الجزاء فحولها أسامة فيصل برأسه ليد حارس سموحة.

الدقيقة 18: أرسل عبدالله جمعة تمريرة داخل منطقة الجزاء حولها كابونجو بنجاح لهدف أول في مرمى سموحة.

وصلنا للدقيقة 30 من عمر الشوط الأول ولازال الزمالك متقدم بهدف نظيف سجله كابونجو.

الدقيقة 37: من فرصة بـ "3 أرواح" تصدى لاثنتين منها أبو جبل نجح حسام حسن بتسجيل هدف التعادل لسموحة.

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الدقيقة 39: كابونجو الذي راوغ على حدود منطقة جزاء سموحة يمرر الكرة للقادم من الخلف إسلام جابر الذي سدد الكرة ضعيفة بجوار قائم سموحة.

الدقيقة 43: أرسل مصطفى فتحي ركنية حولها حسام حسن بالخطأ برأسه في مرماه هدفاً ثانياً للقلعة اليضاء.

وصلنا للدقيقة 45 والزمالك متقدم بهدفين مقابل هدف والحكم يُعلن 3 دقائق كوقت بدل من الضائع.

الدقيقة 45 + 2: حصل حسام حسن لاعب سموحة على مخالفة بعد كرة مشتركة مع محمد عبد الغني الذي حصل على بطاقة صفراء ليسددها حليمو بجوار قائم الزمالك.

نهاية الشوط الأول

انطلاق الشوط الثاني

في الدقيقة 53: كاد يتقدم سموحة لولا إنقاذ محمد عبد الغني.

الدقيقة 60: خروج أسامة فيصل ومشاركة مصطفى محمد. خروج مصطفى فتحي ومشاركة محمد أوناجم.

لم يحتاج الثنائي البديل سوى 6 دقائق، أوناجم يرسل تمريرة داخل منطقة الجزاء لمصطفى محمد الذي سجل الهدف الثالث للزمالك.

الدقيقة 70: الترهوني لاعب سموحة يراوغ داخل منطقة الجزاء ويمرر بينية رائعة لحليمو الذي سددها بجوار القائم الأيمن لأبو جبل.

الدقيقة 73: خروج إمام عاشور ومشاركة حسام عبد المجيد.

الدقيقة 80: نزول اللاعب الشاب للزمالك ياسين مرعي بدلاً من إسلام جابر ومشاركة محمد عنتر بدلاً من كابونجو كاسونجو.

الدقيقة 83: تعرض عبالله جمعة للإصابة وخروجه من الملعب لتلقي العلاج.

الدقيقة 87: قلص أحمد حسن مكي النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لسموحة.

وصلنا للدقيقة 90 والزمالك يتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وحكم المباراة يُعلن 6 دقائق كوقت بدل من الضائع.

الدقيقة 90+2: تعادل حسام حسن بهدف ثالث سجله في مرمى الزمالك من صناعة ناصر ماهر.