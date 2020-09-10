محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
أعلن المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس أمام نظيره سموحة.
وشهد التشكيل الذي أعلنه كارتيرون العديد من التغييرات نظرًا للغيابات التي يُعاني منها الفريق.
وجاء التشكيل الذي أعلنه كارتيرون كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
خط الدفاع: إسلام جابر، محمد عبدالغني، محمود الونش، عبدالله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، يوسف أوباما.
ثلاثي ما قبل المهاجم: أسامة فيصل، إمام عاشور، مصطفى فتحي.
المهاجم: كاسونجو.
كانت هذه تفاصيل خبر تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك الرسمي أمام سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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