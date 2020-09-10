محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة لفريق النادي الأهلي، إنهم جاهزون لاستكمال مباريات النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لمصراوي:"جاهزون للمباريات المقبلة في دوري أبطال أفريقيا ولاننظر إلى المواعيد الجديدة ولم ننظر للمواعيد القديمة".
وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي:"لدينا طموح واحد وهو الفوز بالبطولة، لذلك نحن جاهزون لمباريات البطولة بعد تغيير موعدها لشهر أكتوبر،
الاتحاد الأفريقي يُحدد مواعيده كيفما يشاء والأهلي جاهز في أي وقت".
وأتم عبد الحفيظ حديثه بالإشارة إلى أن من يبحث عن اللقب لن يهتم بأي مواعيد مهما كانت.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ لمصراوي: جاهزون لأفريقيا.. ومن يبحث عن اللقب لن يهتم بالمواعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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