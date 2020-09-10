سموحة يقلص الفارق أمام الزمالك

قلص نادي سموحة الفارق أمام الزمالك لتصبح النتيجة 3-2، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الدوري الممتاز. منافسات الدوري الممتاز. وسجل أحمد حسن مكي الهدف الثاني لصالح سموحة في الدقيقة 87 من عمر المباراة، بعدما ارسل ناصر ماهر عرضية متقنة استقبلها مكي برأسية قوية سكنت شباك الزمالك. سموحة في الدقيقة 87 من عمر المباراة، بعدما ارسل ناصر ماهر عرضية متقنة استقبلها مكي برأسية قوية سكنت شباك الزمالك.

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