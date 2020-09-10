الزمالك يضيف الهدف الثالث أمام سموحة

نجح نادي الزمالك في تسجيل الهدف الثالث أمام نظيره سموحة لتصبح النتيجة 3-1، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الدوري الممتاز. منافسات الدوري الممتاز. وسجل مصطفى محمد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 66 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من المغربي محمد أوناجم. عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من المغربي محمد أوناجم. وشارك مصطفى محمد ومحمد أوناجم في الدقيقة 60 من عمر المباراة بدلا من الثنائي أسامة فيصل ومصطفى فتحي.

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