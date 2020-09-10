محمود عاشور حكما لمباراة الأهلي والاسماعيلي في الدوري

اقترب لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، على تعيين محمود عاشور حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي. تقام المباراة في الثامنة والنصف مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب ضمن الجولة ٢٦ من بطولة الدوري الممتاز. استدعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة تضم 22 لاعباً للسفر للإسكندرية لخوض معسكر مغلق استعداداً لمواجهتي الإسماعيلي والاتحاد الدوري. والاتحاد الدوري. وشهدت القائمة عودة محمود عبد المنعم كهربا بعد نهاية ايقافه كما عاد عمرو السولية رغم استمرار إصابته العضلية بينما غاب صالح جمعة لعدم التزامه وفضل الجهاز الفني استبعاد الثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري بجانب الإبقاء على حسين الشحات لمواصلة التأهيل بالقاهرة. وضمت القائمة كلاً منك حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني – رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيد خط الوسط: همرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - أجاي - جيرالدو - "كهربا" خط الهجوم: بادجي - مروان محسن. وضمت القائمة كلاً منك حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني – رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيد خط الوسط: همرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد "أفشة" - وليد سليمان - أحمد الشيخ - أجاي - جيرالدو - "كهربا" خط الهجوم: بادجي - مروان محسن.

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