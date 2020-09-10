أبلغ نادي الوحدة الإماراتي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس بعدم قدرته على السفر إلى قطر لإستكمال دوري أبطال آسيا التي تنطلق 14 سبتمبر الحالي عقب اشتباه بإصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس اليوم الخميس بعدم قدرته على السفر إلى قطر لإستكمال دوري أبطال آسيا التي تنطلق 14 سبتمبر الحالي عقب اشتباه بإصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا وأعلن الوحدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" تعذّر مشاركته في المسابقة نتيجة الاشتباه بحالات إصابة بالفيروس ودخول جميع الأفراد المخالطين لفترة حجر صحي تمتد 14 يوماً، تتداخل مع وقت البطولة. وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني، أنه قام بمخاطبة الاتحاد الإماراتي، لإعلامه بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه وطلب النادي بتأجيل مباريات دور المجموعات بسبب استكمال الاستعدادات ووصول العديد من الفرق إلى قطر من أجل خوض المنافسات. عبر موقعه الإلكتروني، أنه قام بمخاطبة الاتحاد الإماراتي، لإعلامه بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه وطلب النادي بتأجيل مباريات دور المجموعات بسبب استكمال الاستعدادات ووصول العديد من الفرق إلى قطر من أجل خوض المنافسات. وسوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة الإماراتي يعتذر عن عدم المشاركة في دوري أبطال أسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.