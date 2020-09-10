طاهر محمد لـ متعب بعد تسجيله هدف الفوز للمقاولون: 90+ برضه يا عمدة

داعب طاهر محمد مهاجم المقاولون العرب، عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بعد تسجيله هدف الفوز لفريق المقاولون أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من الدوري الممتاز.

كتب طاهر محمد على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي على تويتر:" +٩٠ برضه يا

عمدة".أحرز طاهر محمد طاهر هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من قذيفة رائعة بعد أن ظلت النتيجة التعادل الإيجابي حيث تقدم المقاولون عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 3 ثم تعادل الحرس عن طريق حسن مجدي في الدقيقة 21 ويعود محمد عصام للتقدم للذائب في الدقيقة 47 ثم يتعادل الحرس مجددا في الدقيقة 69 عن طريق توني جوميز .يقفز المقاولون بهذا الفوز للمركز الثالث برصيد 47 نقطعة مستغلا تعثر بيراميدز اليوم أمام المصري بينما تجمد رصيد الحرس عند 26 نقطة في المركز 14.