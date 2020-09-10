الشلهوب قائد الهلال السعودي يعتزل كرة القدم

أعلن الدولي السعودي محمد الشلهوب، قائد نادي الهلال اليوم الخميس، اعتزاله لعب كرة القدم رسميا وذلك بعد مسيرة استمرت 22 عاما في الملاعب. ونشر الشلهوب فيديو عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، ودع عبره الملاعب وقال خلاله: أحبكم كثيرا، إلى اللقاء. وبدأ صاحب الـ "39 عاما" مسيرته مع الهلال في 1998، ولعب مع المنتخب السعودي أكثر من 10 سنوات. مسيرته مع الهلال في 1998، ولعب مع المنتخب السعودي أكثر من 10 سنوات. ويعد من أكثر اللاعبين تحقيقا للألقاب في السعودية بـ 33 بطولة، من ضمنها 8 بطولات دوري

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