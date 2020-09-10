وزراة الرياضة تعلن عن مسابقة لإنتاج فيديو قصير حول القضايا السكانية وكورونا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي عن مسابقة للشباب العربي لإنتاج فيديو قصير حول القضايا السكانية وجائحة فيروس كورونا المستجد COVID – 19 بجوائز مالية بقيمة 7 الاف دولار، وذلك من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وبالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية والامانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية وإدارة الشباب والرياضة بالشراكة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

وتتضمن محاور المسابقة المبادرات المجتمعية الفاعلة والإجراءات الوطنية للتصدي للتخفيف من آثار الجائحة على فئة كبار السن والرعاية الاجتماعية والصحية، فئة الشباب والتمكين والتشغيل، فئة النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الزواج المبكر (زواج القاصرات والاطفال) وتأثيره على الفتاة والمجتمع بالإضافة الي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وبالنسبة لشروط المسابقة وكيفية الاشتراك

، فيمكن للشباب من حاملي جنسيات الدول العربية التسجيل في الاستمارة من خلال الرابط :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR2yWlbCEQNd9VUvKY-Fm7YsnTJq9X3ANyeQ9l639cAeRkHg/viewformبموعد أقصاه 15 سبتمبر 2020، ويتم تسليم الفيديوهات بصيغة MP4 الي ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية حسب الالية التي تعتمدها الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية وبصيغة يمكن رفعها على مواقع التواصل الاجتماعي علما بأن اخر موعد لاستلام الفيديوهات 17 اكتوبر 2020 على ان يتم الاعلان عن اسماء الفائزين في الاسبوع الاول من نوفمبر ويتم تكريمهم في منتصف شهر نوفمبر.وفي هذا السياق أكد الدكتور أشرف صبحي علي اهتمام الوزارة بتنفيذ أنشطة وفعاليات للشباب على المستوي العربي، ايماناً بدور الشباب في تحقيق خطة 2030، مشيراً الي ان المسابقة تمثل فرصة فريدة من نوعها لعرض وتناول ومعالجة القضايا السكانية من وجهة نظر فئة الشباب والقاء الضوء على المبادرات المجتمعية الفاعلة والإجراءات الوطنية للتصدي وللتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على الفئات السكانية المختلفة.وأوضح صبحي ان هدف المسابقة يكمن في الوقوف على وعي الشباب في الموضوعات الخاصة بالسكان وتوظيف الاعلام في إلقاء الضوء على القضايا السكانية وزيادة الوعي بها ودعمها خاصةً في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد فضلاً عن الترويج لضرورة عدم تغييب البعد السكاني في الخطط الاستراتيجية الوطنية وكذلك في خطط الاستجابة الأولية للازمات.اما جوائز المسابقة فتتمثل في 3 جوائز مالية بقيمة 7 الاف دولار، الجائزة الاولي منها الجائزة الاولي تقدر بــ أربعة الاف دولار والثانية بقيمة الفي دولار والثالثة بقيمة ألف دولارويقام حفل تكريم للفائزين بعد اعتماد اسماء الفائزين من قبل لجنة التحكيم في منتصف شهر نوفمبر المقبل.