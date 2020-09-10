اخبار الرياضه

20 لاعب في قائمة طنطا استعداداً لملاقاة المقاصة بالدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اختار الجهاز الفنى لطنطا بقيادة ايمن المزين ٢٠ لاعبا لمباراته مع المقاصة فى السادسة من مساء غدا الجمعه بملعب طنطا.
وهذه هى المباراة الاولى التى تقام على ملعب النادى منذ توقف الدورى بسبب وباء

كرونا وايضا فهة المباراه الاولى للمدير الفنى بعد غياب ٦ مباريات بسبب استقالته ثم رحيل كل من محمد صلاح واحمد سامى  .
وال٢٠ لاعبا المختارون للمباراه هم 
على فرج ومحمد اشرف ومحمود مسعود وسليمان عبد ربه ومحمد الشاذلى واحمد سالم صافى وايهاب سميرومحمود منصور  ووليد عادل  ومحمود كابونجا واحمد فهمى واحمد الالفى ومحمد ماجد اونش وحسام غالي وعبدالرحمن الدح واحمد الشناوى واحمدسعيد اوكا ومصطفى امين واسلام فؤاد وهانى رشدى.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 20 لاعب في قائمة طنطا استعداداً لملاقاة المقاصة بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا