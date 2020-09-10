20 لاعب في قائمة طنطا استعداداً لملاقاة المقاصة بالدوري

اختار الجهاز الفنى لطنطا بقيادة ايمن المزين ٢٠ لاعبا لمباراته مع المقاصة فى السادسة من مساء غدا الجمعه بملعب طنطا.

وهذه هى المباراة الاولى التى تقام على ملعب النادى منذ توقف الدورى بسبب وباء

كرونا وايضا فهة المباراه الاولى للمدير الفنى بعد غياب ٦ مباريات بسبب استقالته ثم رحيل كل من محمد صلاح واحمد سامى .وال٢٠ لاعبا المختارون للمباراه همعلى فرج ومحمد اشرف ومحمود مسعود وسليمان عبد ربه ومحمد الشاذلى واحمد سالم صافى وايهاب سميرومحمود منصور ووليد عادل ومحمود كابونجا واحمد فهمى واحمد الالفى ومحمد ماجد اونش وحسام غالي وعبدالرحمن الدح واحمد الشناوى واحمدسعيد اوكا ومصطفى امين واسلام فؤاد وهانى رشدى.