الزمالك يتقدم على سموحة 2/1 في شوط أول مثير

نجح فريق الزمالك في حسم الشوط الأول لصالحه امام سموحة بهدفين مقابل هدف بستاد برج العرب ضمن الجولة رقم 26 للدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك الكونغولي كاسونجو ، وحسام حسن برأسه في مرماه في الدقيقتين 18 و43 وأحرز هدف سموحة حسام حسن ايضا في الدقيقة 36.

جاء الشوط قوياً ومثيراً من جانب الفريقين ،خاصة الزمالك بعد ادراك سموحة التعادل بحثا عن التقدم وتحقق له ماأراد.

الشوط الاول

بدأ اللقاء من جانب الفريقين خوفا من مفاجآت مبكرة تصعب المهمة رغم السيطرة النسبية للأبيض في الدقائق الأولى الذى حاول الهجوم مع مرور الوقت من خلال الجبهتين وظلت جبهة عبد الله جمعة اليسارية مصدر ازعاج.

اسفر الضغط المبكر عن فرصة للزمالك من عرضية عبد الله جمعة الى رأس الصاعد الواعد اسامة فيصل في يد الحارس الهاني سليمان.

تركزت خطورة سموحة في حسام حسن وحليمو نقطة الربط مع الوسط والهجوم وان عاب الفريق السكندري ضعف الكثافة العددية في الثلث الأخير من ملعب الزمالك لدرجة ان اول خطورة بعد عشر دقائق من تسديدة لحسام حسن في يد محمد ابو جبل.

هدف للأبيض

في الدقيقة 18 ومن هجمة يسارية كاتلعادة يراوغ عبد الله جمعة ويقتحم منطقة الجزاء ويسدد بعد لخبطة يصطاد كاسونجو الكرة مباشرة ويضع بطن قدمه من الوضع راقدا على يمين الهاني سليمان الذى أصعقه عنصر المفاجأة مما قلل من فرص ابعاده للكرة.!

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هاجم سموحة بعد هدف كاسونجو لإدراك التعادل وشكلت المرتدات والطولية من وسط سموحة المفاجأة للمهاجمين خطورة على مرمى ابو جبل.

هدف ..وهشاشة الدفاع

مع الضغط الابيض جاءت هجمات

سموحة المرتدة في منتهى الخطورة مع وجود ثغرات غريبة وتباعد الوسط عن الدفاع وغياب المعاونة للإفراط في الهجوم

وفي الدقيقة 36 يستلم بأريحية حسام حسن مصدر الخطورة الهجومية الكرة خلف دفاع الابيض" المفتوح" ويواجهه محمد عبد الغني " يهوش حسام لدرجة إنه" نايم" عبد الغني أرضا في شكل نادر كرويا ،ويسدد يتصدى ابو جبل لترتد ايضا بسهولة لحسام يسدد وترتد للمرة الثالثة لنفس اللاعب لتؤكد الهجمة مدى العشوائية الدفاعية والتمركز لدفاع" وصافة الدوري" ليسدد بعد أن تمطع صاروخ ارض ارض شقت خط المرمى بمافيه من اصطفاف مدافعين وكادت تخترق الشباك في منظر كوميدى..!!

هدف ثاني

في الدقيقة 43 ومن ضربة حرة مباشرة للزمالك، بالقرب من الضربة الركنية يلعب مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء يحاول حسام حسن المهاجم المرتد للخلف ويضع برأسه داخل منطقة جزائه قوية داخل المرمى مسجلا هدفا رائعا في مرماه..!

بعد الهدف ومن ضربة حرة مباشرة خارج منطقة جزاء الزمالك يتصدى لها حليمو ويسدد قوية تمر بالقرب مباشرة من القائم الأيمن لابو جبل.