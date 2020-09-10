رياضة | نجم تشيلسي ينتقل إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي ينتقل إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل ميتشي باتشواي لاعب تشيلسي الإنجليزي إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة.

وسبق للبلجيكي البالغ 26 عاما أن دافع عن ألوان بالاس معارا من تشيلسي في النصف الثاني من موسم 2018-2019، وحقق حينها نجاحا ملفتا بتسجيله 6 أهداف في 13 مباراة ما ساهم في تجنيب بالاس الهبوط إلى الدرجة الأولى.

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عاد المهاجم الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي إلى كريستال بالاس الإنجليزي على سبيل الإعارة من الجار اللندني تشيلسي، وذلك حتى نهاية الموسم المقبل.

وسبق للبلجيكي البالغ 26 عاما أن دافع عن ألوان بالاس معارا من تشيلسي في النصف الثاني من موسم 2018-2019، وحقق حينها نجاحا ملفتا بتسجيله 6 أهداف في 13 مباراة ما ساهم في تجنيب بالاس الهبوط إلى الدرجة الأولى.

ويأمل باتشواي في اللعب أساسيا مع بالاس والحصول على مكان في تشكيلة بلجيكا لنهائيات كأس أوروبا التي تم نقلها إلى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.