رياضة | صراع إنجليزي للتعاقد مع نجم ليون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي للتعاقد مع نجم ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع الفرنسي حسام عوار نجم أولمبيك ليون الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي دخل في منافسة قوية مع آرسنال الإنجليزي من أجل التعاقد مع عوار البالغ من العمر 22 عامًا.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ميكيل آرتيتا المدير الفني لآرسنال الإنجليزي يضع عوار على رأس أهدافه في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يعتقد آرتيتا أن عوار هو اللاعب المثالي لتدعيم صفوف المدفعجية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حسام عوار هو من خريجي ليون الفرنسي وخاض مع الفريق الأول حتى الآن 137 مباراة في جميع البطولات وسجل خلالهم 24 هدفًا وصنع 27 هدف آخرين.