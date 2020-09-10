رياضة | ريال مدريد يراقب رياض محرز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يراقب رياض محرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث نادي ريال مدريد عن لاعب مميز كالجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن إدارة ريال مدريد اتصلت بالمحيطين بمحرز، لمعرفة موقف النجم الجزائري من الانضمام إلى النادي الملكي.

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ولم يرسل ريال مدريد أي عرض لمانشستر سيتي حتى الآن، وليس من الواضح ما إذا كان السيتي سيوافق على التخلي عن محرز بعد أن غادر ليروي ساني إلى بايرن ميونخ الألماني.

ويرتبط محرز بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2023، ويعتبر عنصرا مهما في كتيبة بيب غوارديولا.

وذكرت العديد من التقارير أن ريال مدريد سيتحرك جديا لضم محرز في حال استطاع بيع غاريث بيل، بعدما خرج الويلزي نهائيا من خطط مدربه زين الدين زيدان، وبالتالي بات يمثل عبئا ماليا على النادي الملكي، لا سيما أنه يتقاضى 14 مليون يورو سنويا.