رياضة | بورتو يهزم الحمام برباعية وديًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بورتو يهزم الحمام برباعية وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، فوزا عريضا، على نظيره، فريق الحمام، برباعية نظيفة، في المواجهة الودية التي أقيمت، مساء الخميس، بملعب "أفريكانو" ببرج العرب، استعداداً للقسمين الثاني والثالث.

أحرز أهداف بورتو، أحمد صبحي، ومحمد حسن ميدو، وعمر عبد الواحد، ومصطفى صاصا.

ويتصدر بورتو قمة المجموعة السابعة، بدوري القسم الثالث، بينما يحتل الحمام المركز التاسع، برصيد 20 نقطة، بجدول ترتيب مجموعة بحري، بالقسم الثاني.